انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة النووية بمشاركة مصر ي موسكو

انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر مستقبل الطاقة النووية السلمية – أتوم اكسبو 2016 بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة مصر و52 دولة ويستمر لمدة 3 أيام.

ويناقش المنتدى الدولي فكرة استخدام الطاقة النووية كأساس لتحقيق”توازن طاقة خالية من الكربون”، بالإضافة إلى مناقشة قضايا أخرى متعلقة بتوازن الطاقة في المستقبل، وتناول مصادر الطاقة المتجددة والدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الطاقة النووية بوصفها أحد مصادر الطاقة الموثوق بها على الصعيد الاقتصادي، كما أنها تعد صديقة للبيئة.

كما سيستعرض المنتدى التحديات التي تواجه الدول التي تقف على عتبة التنمية النووية والحلول التي تطرحها شركة روس أتوم الروسية للطاقة النووية في هذا الصدد، بالإضافة إلى الأطر القانونية المرتبطة بعملية تمويل مشاريع بناء مفاعلات نووية سلمية، ويناقش الاستخدام السلمي للتقنيات النووية بالإضافة إلى استعراض تقنيات مواد التصنيع الحديثة.