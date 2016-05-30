«ثقافة سوهاج» تعد برنامج أنشطة خلال شهر رمضان

مراسل – ONA:

أعد فرع ثقافة سوهاج بإشراف خالد إسماعيل، مدير عام الفرع، برنامج حافل للاحتفال بليالي شهر رمضان المعظم لعام 1437 هـ.

​​وذلك في الفترة من 1 رمضان حتى 10 رمضان التاسعة مساء، حيث تقام الحديقة الثقافية بارض الملاعب المفتوحة بمدينة سوهاج بالإضافة إلى البرنامج الديني والثقافي والفني بجميع المواقع الثقافية التابعة للفرع.

بالإضافة إلى القوافل الدينية والثقافية التي تطوف القرى والنجوع، وتشمل النادي الرياضي بساقلتة وشطورة ونزلة المحزمين بجهينة والبلينا والمدمر بطما والعسيرات والكوثر وبندار الكرمانية ومركز شباب سلامون بطهطا والأمن المركزي بسوهاج وبني حميل.

إلى نشاط التجمعات الثقافية بتجمعات المجتمع المدني بالنقابات والمؤسسات الاجتماعية، وذلك بنقابة التطبيقين وجمعيه تحسين الصحة وجمعية المعاقين ومؤسسة البنين للأيتام ودار المسنين بسوهاج.

وتتضمن الاحتفالات تلاوة القرأن الكريم ومحاضرات دينية وثقافية واجتماعية يلقيها عدد من كبار علماء الأزهر والأوقاف وأساتذة الجامعة، وعروض للإنشاد الديني وأمسيات شعرية وعروض ​​فنية لفرق سوهاج للفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية وكورال أطفال قصر ثقافة طفل سوهاج واستعراض لمواهب ومسابقات، وكذلك ورش فنية بقصر ثقافة طفل سوهاج وقصر ثقافة طهطا ومسابقة تحفيظ قرآن كريم بقصر ثقافة سوهاج.