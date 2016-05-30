117 مليون يورو قيمة عقد المطربة آديل مع «سوني ميوزيك»

وقعت المطربة البريطانية الشهيرة آديل، والتي ضربت ألبوماتها أرقامًا قياسية في المبيعات، عقدًا مع شركة “سوني ميوزيك” بلغت قيمته 117 مليون يورو.

وجاء ذلك عقب أن أعلن بيت الأسطوانات المستقل “إكس إل ويكوردنج” إفلاسه بعد ألبومها الأخير “25″، الذي أصدرته في عام 2015.

ووصفت الصحف البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، هذا العقد بأنه أهم عقد وقع حتى الآن في مجال الموسيقى.

ويتضمن هذا العقد، طرح العديد من ألبومات المطربة آديل، التي تبلغ من العمر 28 سنة، والتي باعت أكبر عدد من الألبومات في العالم، طبقًا لما ذكره الاتحاد الدولي لصناعة الموسيقى.