وزير الإسكان: نعمل على تطوير الإنسان تزامنا مع تطوير المكان

قال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن مصر بها أماكن غير آمنة بنسبة 5%، وسيتم الانتهاء منها عليها خلال عامين، موضحا أننا نعمل على تطوير الإنسان قبل المكان، ورفع وعيه الصحى، متابعا: "نتحدث عن بعد اجتماعى واقتصادى".

وأضاف وزير الإسكان خلال كلمته اليوم الاثنين، أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع إسكان الأسمرات بالمقطم، أن هناك برامج نعمل عليها لتشغيل الشباب والتعامل مع مشكلة التسرب من التعليم وتوفير الأوراق الثبوتية.

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