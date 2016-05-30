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مقتل 11 شخصا جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين غرب فنزويلا

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مقتل 11 شخصا جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين غرب فنزويلا مقتل 11 شخصا جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين غرب فنزويلا

أرشيفية

أفادت تقارير إعلامية في فنزويلا، بمقتل 11 شخصا بينهم مواطن كولومبي جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بولاية “تروجيلو” الواقعة غرب البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين أن الدوافع وراء الهجوم مازالت غير معروفة، مشيرة إلى أن منفذي إطلاق النار تمكنوا من الفرار بواسطة سيارات ودراجات نارية.

من جانبها، تقول منظمات غير حكومية إن معدلات الجريمة تشهد ارتفاعا في فنزويلا في ضوء تراجع البلاد نتيجة انخفاض النفط.

وأطلق المرصد الفنزويلي للعنف تقريرا لعام 2014 سجل في 980ر24 حالة وفاة نتيجة العنف .. وهو ما يساوي 82 حالة قتل لكل مائة ألف مواطن والذي يمثل ارتفاعا عن عام 2013 الذي سجل فيه 79 حالة قتل لكل مائة ألف مواطن.

وتنكر الفنزويلية الإحصائيات التي يعلنها المرصد وتقول إن النسب أقل بكثير.

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أونا

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