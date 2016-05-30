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بالفيديو.. شريف اسماعيل: الانتهاء من تطوير 46 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة

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بالفيديو.. شريف اسماعيل: الانتهاء من تطوير 46 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة بالفيديو.. شريف اسماعيل: الانتهاء من تطوير 46 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة

شريف اسماعيل- أرشيفية

ألقى رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف إسماعيل كلمة، خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع “حي الأسمرات” للاسكان الاجتماعي في منطقة المقطم، أكد فيها أن مشروع “تحيا ” بحي الأسمرات يأتي في إطار اهتمام الدولة بالفئات غير القادرة الذين فرضت عليهم الظروف العيش في مناطق عشوائية غير مؤهلة.

وأوضح إسماعيل، إن حي الأسمرات مقام على مساحة 126 فدانا بإجمالي مايزيد على 10980 وحدة سكنية بالإضافة إلى المباني الخدمية والمرافق، الذي أنشأته محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر بتكلفة مالية تبلغ مليارا و582 مليون جنيه  .

وأشار إلى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تطوير 46 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وكذلك تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا بعدد 26 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية .

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تؤكد أنه لا خير في تنمية أو تقدم إن لم تعم آثارهما على فئات الشعب ولا خير في معدلات نمو اقتصادي إن لم تصاحبها معدلات ومؤشرات تنمية بشرية أكثر ارتفاعا، مشيرا إلى أنه تم التخطيط إلى تطوير مناطق عشوائية من خلال رؤية استراتيجية واضحة لحل تلك الأزمة تقوم على أساس الشراكة مع المجتمع المدني في عملية التطوير لإقامة مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بمواقع متميزة تضم كل الخدمات اللازمة لتوفير حياة آمنة ومستقرة لقاطنيها من مدارس وملاعب ومساجد وكنائس ووحدات إطفاء وإسعاف ونقاط شرطة.

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