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وزير الإسكان من "الأسمرات": نقضى على العشوائيات فى غضون عامين

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وزير الإسكان من "الأسمرات": نقضى على العشوائيات فى غضون عامين وزير الإسكان من "الأسمرات": نقضى على العشوائيات فى غضون عامين
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن العشوائيات ظهرت منذ أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن الماضى، موضحا أن مشروع الأسمرات يعتبر قصة نحاج لكافة مؤسسات الدولة .

وأضاف وزير الإسكان والمرافق العمرانية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح مشروع الأسمرات بالمقطم، أن العشوائيات مشكلة عالمية يقطنها مليار و200 مليون نسمة بنسبة 15 % من سكان العالم .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن أول حصر للعشوائيات كان فى عام 2005 وبلغت 1251 منطقة عشوائية على مستوى ، موضحا أن العشوائيات تحد كبير وليست موجودة فى مصر وحدها .

وتابع مدبولى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هى القضاء على العشوائيات ولاسيما المناطق غير الآمنة فى غضون عامين، لافتا إلى أن 40% من سكان العشوائيات يقطنون فى أماكن غير مخططة.


>- الرئيس يفتتح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "الأسمرات" بالمقطم اليوم

- السيسي يصل المقطم لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "الأسمرات"

- شريف إسماعيل: الرئيس السيسي كلف بتطوير العشوائيات المهددة لحياة المواطنين

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مصر 365

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