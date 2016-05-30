أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شريف إسماعيل: الرئيس السيسي كلف بتطوير العشوائيات المهددة لحياة المواطنين

Google+ Print
شريف إسماعيل: الرئيس السيسي كلف بتطوير العشوائيات المهددة لحياة المواطنين شريف إسماعيل: الرئيس السيسي كلف بتطوير العشوائيات المهددة لحياة المواطنين
قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه لا خير فى التنمية والتقدم ما لم يعم أثرها على فئات الشعب والذى لن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود الجميع والعمل الدؤوب المستمر.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح مدينة "تحيا " والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكانى بحى المقطم، إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرا، هو دافع للعمل الدؤوب المستمر، مضيفاً أن أهم ملامح برنامج تطوير المناطق العشوائية والمهددة لحياة المواطنين.

وأوضح شريف إسماعيل، أن الحكومة تستهدف رفع منظومة الدعم والحماية الاجتماعية لوصول الدعم إلى مستحقيه، وإشباع حاجتهم الأساسية من العلاج والتعليم والعيشة الكريمة، بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحى لتصل إلى 3 ملايين أسرة، مشيراً إلى أن مشروع تكافل وكرامة والذى يستهدف مليونا و300 ألف أسرة فقيرة، يستفيد منه 706 آلاف أسرة فقيرة حالياً والتى ستكتمل فى عام 2017/2018.


>- الرئيس يفتتح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "الأسمرات" بالمقطم اليوم

- السيسي يصل المقطم لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "الأسمرات"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر