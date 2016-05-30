شريف إسماعيل: الرئيس السيسي كلف بتطوير العشوائيات المهددة لحياة المواطنين

قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه لا خير فى التنمية والتقدم ما لم يعم أثرها على فئات الشعب والذى لن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود الجميع والعمل الدؤوب المستمر.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح مدينة "تحيا مصر" والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكانى بحى المقطم، إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرا، هو دافع للعمل الدؤوب المستمر، مضيفاً أن أهم ملامح برنامج الحكومة تطوير المناطق العشوائية والمهددة لحياة المواطنين.

وأوضح شريف إسماعيل، أن الحكومة تستهدف رفع منظومة الدعم والحماية الاجتماعية لوصول الدعم إلى مستحقيه، وإشباع حاجتهم الأساسية من العلاج والتعليم والعيشة الكريمة، بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحى لتصل إلى 3 ملايين أسرة، مشيراً إلى أن مشروع تكافل وكرامة والذى يستهدف مليونا و300 ألف أسرة فقيرة، يستفيد منه 706 آلاف أسرة فقيرة حالياً والتى ستكتمل فى عام 2017/2018.

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