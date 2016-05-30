تموين الأقصر تفتتح فرعين لمعرض "أهلا رمضان" بالأقصر وإسنا

صرح عبد المنعم السباعى وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه جار توفير كافة السلع والمستلزمات فى شهر رمضان المبارك للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يتم خلال 48 ساعة افتتاح أول معرضين لمشروع معارض "أهلا رمضان"، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المعظم، وذلك بمدينة الأقصر ومدينة إسنا للتخفيف على المواطنين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعرضين اللذين من المقرر افتتاحهما خلال اليومين المقبلين، يتم إقامة الأول بجوار كنيسة السيدة العذراء مريم، ويحتوى على 20 باكية، لتوفير السلع ومستلزمات شهر رمضان واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وسيشارك بالمعرض شركات كبرى، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح عبد المنعم السباعى، أن المعرض الثانى سيتم إقامته بمدينة إسنا جنوبى المحافظة، وجار الاتفاق على موقع المعرض وتجهيزه وفرشه خلال وقت قياسى، وذلك فى إطار خطة وزراة التموين لتوفير عدد من السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

- استعدادا لشهر رمضان المبارك.. محافظ الأقصر ينهى خطة تسهيل الخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم.. ويؤكد:توفير السلع الغذائية بمنافذ التموين..ويطالب الصحة بتواجد الأطباء فى المستشفيات..وتشكيل فرق للطوارئ

>