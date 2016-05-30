وكيل الرياضة بالأقصر يبحث خريطة الأنشطة الرمضانية للشباب

بحث حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مع مديرى الإدارات الفرعية خريطة الأنشطة الرمضانية، وذلك لتقديم أفضل خدمة لشباب المحافظة خلال الشهر الكريم.

وشهد الاجتماع حضور كافة مديرى الإدارت الفرعية، ومديرى المراكز، وتم خلاله بحث تطورات الأحداث بالنسبة لإدارة الملاعب المنجلة والعمل بها خلال شهر رمضان، ومناقشة الأنشطة المنفذة خلال شهر رمضان المبارك بكافة مراكز الشباب المختلفة بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر خلال الاجتماع، على ضرورة الإعلان عن الأنشطة لدعمها بالمشاركة الفعالة للشباب، لكى يتمكن أبناء المحافظة من التقدم للمشاركة بكل قوة فى تلك الفعاليات المقررة.

- مدير الشباب والرياضة بالأقصر يلتقى مديرى الإدارات لمناقشة مشاكل الموظفين

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