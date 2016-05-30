بالصور.. بيت العائلة بالأقصر يعقد جلسة صلح بين مدير مدرسة ومدرسه

نجح وفد من بيت العائله بالأقصر فى إقامة جلسة صلح بين محمود حسانى مدير مدرسة الحرية وزميلته مريم حبيب مدير مجمع أبو الجود، وذلك بحضور عدد من عائلة الطرفين وعدد من رجال الدين بالمحافظة.

تعود قصة الخلاف أثناء امتحانات الصف السادس الإبتدائى حيث كانت مريم منتدبة كرئيس لجنة فى مدرسة الحرية الابتدائية وهى المدرسة التى يديرها محمود حسانى وحدث اختلاف بسيط فى البداية تطور إلى مشادة بينها وصل لحد الخلاف وتطورت الأحداث بينهم إلى أن وصلت إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة.

وتدخلت مديرية التربية والتعليم والإدارة وبعض من رجال الدين وبيت العائلة للصلح بينهم، وهو ما حدث بالفعل وسط أجواء من المحبه بين الجميع والتى هى من أهم سمات شعب مصر عامة وصعيد مصر بشكل خاص، وقد حضر الصلح كلا من محمد الجمال مدير إدارة الأقصر التعليمية ومحمود عبد النعيم مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية، والدكتور إميل نظير محامى وعضو بيت العائلة ورمضان عبدلله تمساح مدير مدرسة الشهيد عبد الرؤوف بالزينية وصفوت شفيق من جهاز المتابعة بالمديرية، وفضيلة الشيخ عبد الفتاح أحد رجال الدين من بيت العائلة، والدكتور رفعت عبود الذى استضاف الجميع فى مؤسسة جنود المسيح من أجل سلامة الوطن.

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