أعراض العصب السابع الملتهب.. ضعف عضلات الوجه والصداع

العصب السابع أو العصب الوجهى هو المسئول عن التحكم فى عضلات الوجه، والمسئول أيضا عن تعبيرات الوجه مثل الابتسام أو التكشيرة أو الضحك، بالإضافة إلى بعض الوظائف مثل التذوق، وهو يطلق عليه هذا الاسم لأنه رقم سبعة فى الأعصاب المخية.

ويصاب العصب السابع بالالتهاب أو الشلل نتيجة للعديد من الأسباب، وتشمل: العدوى الفيروسية أو بسبب الإصابة بجلطة فى المخ أو عند حدوث إصابة بالوجه، وأيضا شلل "بيل" الذى يرتبط غالبا بمرض السكر.

أعراض العصب السابع المصاب بالشلل

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>وذكر تقرير نشر مؤخرا بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى عن أعراض العصب السابع المصاب بالشلل، أو ما يعرف باسم شلل بيل، وتشمل:>1.الإصابة بضعف فى عضلات الوجه، تزداد حدتها بالتدريج حتى تتطور إلى شلل كامل فى أحد جانبى الوجه.>2.ارتخاء عضلات الوجه وصعوبة ظهور تعبيرات الوجه، مثل الابتسام أو إغلاق العين.>3.سيلان اللعاب من الفم رغما عن الشخص.>4.الشعور بآلام فى الفك أو خلف الأذن فى المنطقة المصابة.>5.الحساسية المفرطة تجاه الصوت فى جانب الوجه المصاب.>6.الصداع.>7.تدهور القدرة على تذوق الطعام.>8.حدوث تغييرات فى كميات اللعاب والدموع التى يفرزها الجسم.