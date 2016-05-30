القضاء الإدارى يقضى بأحقية استاذ بـ"الحديث" بكلية أصول الدين فى رد أقدميته

قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، بالغاء قرار بمنح محمود عبد الوهاب رحمة اللقب العلمى لوظيفة استاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الازهر بالقاهرة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة بناء مركز المدعى القانونى وكان القرار الصادر بالموافقة على تعيينه ورد أقدمته .

وكان محمود عبد الوهاب عبد الحفيظ رحمة اقام دعوى حملت رقم 23535 لسنة 68 قضائية، مختصما كلا من شيخ الازهر ورئيس جامعة الازهر ونائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث وعميد كلية اصول الدين، حيث ذكر فى الدعوى انه له الحق فى رد اقدميته فى الترقية لدرجة استاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية اصول الدين بجامعة الازهر بالقاهرة، حيث انه يشغل وظيفة استاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية اصول الدين، وتقدم بطلب الى رئيس قسم الحديث بالكلية لترقيته لوظيفة استاذ بالقسم وانه استوفى كافة الشروط، واجتمعت اللجنة واتخذت قرار بترقيته الا ان الاجراء المتبع بعد ذلك لم يتخذ وظلت اوراقه حبيسه ادراج مقرر اللجنة، وبعد افاده رئيس جامعة الازهر بارسال ملفه للجهة المعنية تم ترقيته فى عام 2013 بدلا من عام 2005 .

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