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ضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم الأقراص المخدرة فى مصر القديمة

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ضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم الأقراص المخدرة فى مصر القديمة ضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم الأقراص المخدرة فى مصر القديمة
تمكن النقيب محمود عبد المعبود معاون مباحث قسم شرطة القديمة، من ضبط كل من "ياسر ر م" 37 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 10978 لسنة 2001م مصر القديمة " ضرب "، و"ممدوح م ص" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 11311 لسنة 2010م الخليفة "سرقة"، و"ايمن أ ز" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 7586 لسنة 2014م السيدة زينب "مخدرات" .

وبتفتيشهم تم ضبط بحوزتهم 267 قرص مخدر، واعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، وأنهم كانوا يستعدون لترويجها على عملاءهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7567 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة بالقاهرة
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مصر 365

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