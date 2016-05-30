مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى المنوفية

لقيت ربة منزل بمدينة قويسنا بالمنوفية، مصرعها إثر اصطدام قطار القاهرة-الإسكندرية بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا من شرطة النجدة بإصطدام أحد القطارات بسيدة بعد مزلقان كفر الشيخ إبراهيم دائرة المركز ووفاتها.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار رقم 10 القادم من ( الإسكندرية – القاهرة) بالمدعوة "هانم ر م" 50 سنة ربة منزل أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه ووفاتها وتم نقل الجثة إلى مستشفى قويسنا المركزى.

وبسؤال كل من شقيق المتوفاة وحيد 37 سنة بائع وعامل المزلقان أفادوا بمضمون ما جاء ونفى الأول الشبهة الجنائية، لم ينتج عن الحادث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الجثة عبارة عن أشلاء والوفاة نتيجة الحادث، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم4451 إدارى مركز قويسنا لسنة 2016 وجار العرض على النيابة.

- مصرع ربة منزل صدمها قطار بالمنوفية أثناء عبورها شريط السكة الحديد