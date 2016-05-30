انتبه.. الشعور بالنعاس أثناء النهار ينذر بالاكتئاب والسمنة

ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن النوم أثناء النهار قد يكون علامة منذرة بالسمنة والاكتئاب.

واستند التقرير إلى دراسة أجراها باحثون فى جامعة بنسلفانيا، ذكرت أن هناك اعتقادا شائعا بين الكثيرين بأن الشعور بالنعاس خلال النهار يكون مرتبطا بعدم الحصول على قسط كاف من النوم فى الليلة السابقة، لكن الدراسة أكدت أنه يجب التخلى عن هذه الفكرة الخاطئة، لأن السبب الرئيسى وراء الشعور بالنعاس خلال النهار هو المعاناة من اضطرابات فسيولوجية مثل السمنة المفرطة والاكتئاب.

وحسبما جاء فى التقرير، فإن هناك ارتباطا بين مؤشر كتلة الجسم والشعور بالنعاس خلال اليوم، وهذا يعنى أن الأشخاص البدناء قد يشعرون بالنعاس خلال النهار مهما كانوا ينامون كثيرا من الوقت أثناء الليل، لأن الخلايا الدهنية خاصة فى منطقة البطن تنتج مركبات مناعية تسمى "السيتوكينات"، التى تعزز الشعور بالنعاس.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بهرمونات التوتر، لأن الاكتئاب يحدث تغييرات فى المواد الكيميائية والناقلات العصبية فى الدماغ، مما ينتج عنها الشعور بالنعاس خلال النهار.

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