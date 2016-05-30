تعرف على 6 نصائح للتخلص من عادة قضم الأظافر

قضم الأظافر من العادات السيئة التى يفعلها الكثيرون، على الرغم مما لها من آثار ضارة على الأسنان، والمنظر الجمالى للشخص.

وفى هذا الإطار يقدم الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض النصائح للتخلص من هذه العادة السيئة، والتى تتضمن الآتى:

>1- من الضرورى الالتزام بترك أى علامة تنذر بالاستغناء عن هذه العادة، سواء بتذكير على الهاتف أو وضع ملاحظات أمام مكتبك.

>2- نقص الكالسيوم هى واحدة من الأسباب التى تجعل لديك رغبة فى قضم أظافرك، فالحفاظ على نظام غذائى صحى يشمل منتجات الألبان يجنبك هذه العادة.

>3- عند شعورك بأن لديك رغبة فى قضم أظافرك اشغل نفسك بأى شىء.

>4- إذا كنت لا تتوقف أبدا عن قضم أظافرك من الممكن وضع الفلفل الأسود أو الشطة عليها.

>5- إذا كنت تقوم بقضم أظافرك، نتيجة الإجهاد أو التوتر يجب معالجة نفسك من هذه المشكلة بالاسترخاء، أو فعل أى شيء يقلل من توترك.

>6- للتخلص من هذه العادة من الممكن ارتداء قفاز وفى كل مرة ترغب بقضم أظافرك ستقوم بعض أصابعك.

- قضم الأظافر بسبب التوتر الشديد تؤدى إلى ضعف الذاكرة

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