تعرف على 6 نصائح للتخلص من عادة قضم الأظافر

وفى هذا الإطار يقدم الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض النصائح للتخلص من هذه العادة السيئة، والتى تتضمن الآتى:
>1- من الضرورى الالتزام بترك أى علامة تنذر بالاستغناء عن هذه العادة، سواء بتذكير على الهاتف أو وضع ملاحظات أمام مكتبك.
>2- نقص الكالسيوم هى واحدة من الأسباب التى تجعل لديك رغبة فى قضم أظافرك، فالحفاظ على نظام غذائى صحى يشمل منتجات الألبان يجنبك هذه العادة.
>3- عند شعورك بأن لديك رغبة فى قضم أظافرك اشغل نفسك بأى شىء.
>4- إذا كنت لا تتوقف أبدا عن قضم أظافرك من الممكن وضع الفلفل الأسود أو الشطة عليها.
>5- إذا كنت تقوم بقضم أظافرك، نتيجة الإجهاد أو التوتر يجب معالجة نفسك من هذه المشكلة بالاسترخاء، أو فعل أى شيء يقلل من توترك.
>6- للتخلص من هذه العادة من الممكن ارتداء قفاز وفى كل مرة ترغب بقضم أظافرك ستقوم بعض أصابعك.
>- قضم الأظافر بسبب التوتر الشديد تؤدى إلى ضعف الذاكرة
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