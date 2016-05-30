القوى العاملة تحصل على 80ألف جنيه من مستحقات مصرى متوفى

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، نجح فى الحصول على ما يعادل 80 ألف جنيه من مستحقات المواطن المصرى المتوفى، على خلف محمد هريدى، من أبناء محافظة سوهاج.

وقالت الوزارة، بحسب بيان رسمى لها اليوم، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا بما سبق من عثمان رمضان المستشار العمالى بجدة، أشار فيه إلى أن سبب وفاة المواطن المصرى كان هبوطا فى الدورة الدموية، وتم استخراج شيك بالمبلغ لورثة المتوفى من الشركة التى كان يعمل بها وهى الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية .

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