الأرصاد: اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى:
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30 /5/2016 بجميع محافظات مصر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى:
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القاهرة21 33
الإسكندرية20 29
مطروح17 30
بورسعيد22 27
دمياط21 29
بلطيم20 30
الإسماعيلية20 33
السويس22 34
العريش19 29
نخل14 32
طابا18 32
الطور23 32
مرسى علم24 34
الغردقة23 35
شرم الشيخ24 34
رفح18 28
كاترين13 27
سيوة20 38
المنيا18 35
الفيوم19 34
رأس سدر20 34
أبوسمبل24 39
وسط الدلتا21 33
أسيوط18 35
سوهاج22 36
الأقصر23 38
أسوان24 38
شلاتين24 35
حلايب25 34
الوادى الجديد21 37
قنا23 36
نويبع23 34
السلوم18 33
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: الصغرى العظمى
مكة المكرمة30 42
المدينة25 40
الرياض30 42
المنامة30 38
أبوظبى27 42
الدوحة31 42
الكويت28 42
دمشق12 30
بيروت18 28
عمان13 26
القدس15 24
غزة17 26
بغداد23 34
مسقط33 39
صنعاء16 30
الخرطوم28 40
طرابلس21 31
تونس18 26
الجزائر12 26
الرباط14 21
نواكشوط26 37 .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى
أنقرة08 22
اسطنبول18 26
اسلام اباد24 38
نيودلهى29 37
جاكرتا24 31
بكين19 35
كوالامبور25 33
طوكيو19 23
أثينا20 30
روما15 24
باريس12 14
مدريد10 22
برلين18 26
لندن12 20
مونتريال19 26
موسكو15 26
نيويورك21 24
واشنطن19 24 .
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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30 /5/2016 بجميع محافظات مصر
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