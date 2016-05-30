الأرصاد: اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى:

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

21 3320 2917 3022 2721 2920 3020 3322 3419 2914 3218 3223 3224 3423 3524 3418 2813 2720 3818 3519 3420 3424 3921 3318 3522 3623 3824 3824 3525 3421 3723 3623 3418 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: الصغرى العظمى

مكة المكرمة

المدينة

الرياض

المنامة

أبوظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

30 4225 4030 4230 3827 4231 4228 4212 3018 2813 2615 2417 2623 3433 3916 3028 4021 3118 2612 2614 2126 37 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى

أنقرة

اسطنبول

اسلام اباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالامبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30 /5/2016 بجميع محافظات مصر

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