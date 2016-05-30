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الأرصاد: اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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الأرصاد: اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الأرصاد: اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن : الصغرى العظمى:
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القاهرة

21 33

الإسكندرية

20 29

مطروح

17 30

بورسعيد

22 27

دمياط

21 29

بلطيم

20 30

الإسماعيلية

20 33

السويس

22 34

العريش

19 29

نخل

14 32

طابا

18 32

الطور

23 32

مرسى علم

24 34

الغردقة

23 35

شرم الشيخ

24 34

رفح

18 28

كاترين

13 27

سيوة

20 38

المنيا

18 35

الفيوم

19 34

رأس سدر

20 34

أبوسمبل

24 39

وسط الدلتا

21 33

أسيوط

18 35

سوهاج

22 36

الأقصر

23 38

أسوان

24 38

شلاتين

24 35

حلايب

25 34

الوادى الجديد

21 37

قنا

23 36

نويبع

23 34

السلوم

18 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: الصغرى العظمى

مكة المكرمة

30 42

المدينة

25 40

الرياض

30 42

المنامة

30 38

أبوظبى

27 42

الدوحة

31 42

الكويت

28 42

دمشق

12 30

بيروت

18 28

عمان

13 26

القدس

15 24

غزة

17 26

بغداد

23 34

مسقط

33 39

صنعاء

16 30

الخرطوم

28 40

طرابلس

21 31

تونس

18 26

الجزائر

12 26

الرباط

14 21

نواكشوط

26 37 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى

أنقرة

08 22

اسطنبول

18 26

اسلام اباد

24 38

نيودلهى

29 37

جاكرتا

24 31

بكين

19 35

كوالامبور

25 33

طوكيو

19 23

أثينا

20 30

روما

15 24

باريس

12 14

مدريد

10 22

برلين

18 26

لندن

12 20

مونتريال

19 26

موسكو

15 26

نيويورك

21 24

واشنطن

19 24 .

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