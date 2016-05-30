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اليوم.. لجنة الإدارة المحلية تناقش موازنة "المحليات" وبعض المحافظات

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اليوم.. لجنة الإدارة المحلية تناقش موازنة "المحليات" وبعض المحافظات اليوم.. لجنة الإدارة المحلية تناقش موازنة "المحليات" وبعض المحافظات
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة موازنة بعض محافظات الجمهورية وموازنة وزارة التنمية المحلية المخصصة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.

ويترأس الاجتماع النائب أحمد سليمان وكيل لجنة الإدارة المحلية، نظرا لارتباط المهندس أحمد السجينى - رئيس اللجنة بحضور افتتاح الرئيس عبد الفتاح للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكانى بالمقطم.


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مصر 365

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