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علوش: استقالتى لا تعنى انسحاب المعارضة من مفاوضات جنيف

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علوش: استقالتى لا تعنى انسحاب المعارضة من مفاوضات جنيف علوش: استقالتى لا تعنى انسحاب المعارضة من مفاوضات جنيف
أكد كبير المفاوضين فى وفد المعارضة السورية محمد علوش أنه طلب من هيئة المفاوضات قبول استقالته، موضحا أن استقالته لا تعنى انسحاب المعارضة من مفاوضات جنيف.

وقال علوش - فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" - إن رئيس اللجنة العليا للمفاوضات رياض حجاب أبلغه أن قرار استقالته لم يتم البت فيه، وأوضح أنه لم يقبل بأى تنازلات مورست على وفد المعارضة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن استقالته جاءت بسبب الحائط المسدود الذى قابلنا به الطرف الآخر.

وشدد علوش على أنه لا يمكن القبول بحكومة تضم بشار الأسد وبعض رموز المعارضة السورية.

وكان محمد علوش كبير المفاوضين فى وفد المعارضة السورية فى مفاوضات جنيف وممثل فصيل جيش الإسلام قد قدم فى ساعة متأخرة من أمس الأحد، استقالته من وفد المعارضة فى محادثات السلام احتجاجا على فشل مباحثات جنيف.
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