أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..عشرات الصحفيين يتجمعون أمام قسم قصر النيل عقب قرار إخلاء سبيل "قلاش"بكفالة

Google+ Print
بالصور..عشرات الصحفيين يتجمعون أمام قسم قصر النيل عقب قرار إخلاء سبيل "قلاش"بكفالة بالصور..عشرات الصحفيين يتجمعون أمام قسم قصر النيل عقب قرار إخلاء سبيل "قلاش"بكفالة
تجمع عشرات الصحفيين والمحامين أمام قسم قصر النيل، عقب صدور قرار نيابة وسط القاهرة، منذ قليل ، بإخلاء سبيل يحيى قلاش نقيب الصحفيين وكلا من جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ، وخالد البلشى عضو المجلس ، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.
>

كان سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أكد أن نقيب الصحفين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشى ، قرروا عدم دفع الكفالة المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا ، بالتالى سيتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم فى البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(1)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(2)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(3)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(4)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(5)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(6)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(7)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(8)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(9)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(10)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(11)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(12)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(13)

ترحيل-نقيب-الصحفيين-يحيى-قلاش-(14)

إخلاء سبيل نقيب الصحفيين واثنين من مجلس النقابة بكفالة 10 آلاف جنيه

نقيب الصحفيين يتوجه لقسم قصر النيل لدفع الكفالة بعد إخلاء سبيله

وصول نقيب الصحفيين قسم قصر النيل لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل

"قلاش" و"عبد الرحيم"" و"البلشى" يمتنعون عن دفع كفالة إخلاء سبيلهم

بالفيديو.. لحظة ترحيل نقيب الصحفيين إلى قسم قصر النيل داخل "ميكروباص"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»