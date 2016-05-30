بالصور..عشرات الصحفيين يتجمعون أمام قسم قصر النيل عقب قرار إخلاء سبيل "قلاش"بكفالة

تجمع عشرات الصحفيين والمحامين أمام قسم قصر النيل، عقب صدور قرار نيابة وسط القاهرة، منذ قليل ، بإخلاء سبيل يحيى قلاش نقيب الصحفيين وكلا من جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ، وخالد البلشى عضو المجلس ، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

كان سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أكد أن نقيب الصحفين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشى ، قرروا عدم دفع الكفالة المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا ، بالتالى سيتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم فى البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

إخلاء سبيل نقيب الصحفيين واثنين من مجلس النقابة بكفالة 10 آلاف جنيه

نقيب الصحفيين يتوجه لقسم قصر النيل لدفع الكفالة بعد إخلاء سبيله

وصول نقيب الصحفيين قسم قصر النيل لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل

"قلاش" و"عبد الرحيم"" و"البلشى" يمتنعون عن دفع كفالة إخلاء سبيلهم

بالفيديو.. لحظة ترحيل نقيب الصحفيين إلى قسم قصر النيل داخل "ميكروباص"

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