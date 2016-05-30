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اليوم.. نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين

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اليوم.. نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين اليوم.. نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدعوى التى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

وأقامت الدعوى مجموعة تطلق على نفسها اسم "نقابة الصحفيين المستقلين"، وصحفى عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ضد يحى قلاش نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.

وأشارت الدعوى التى حملت رقم 1426، إلى أنه بتاريخ 30-4-2016 صدر أمرا قضائيا من النيابة العامة بضبط وإحضار متهمين بالمحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم شبرا الخيمة بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.
>وفى وقت لاحق، وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد باختباء المتهمين داخل نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة، ومحاولة الزج بالصحفيين فى مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك فى افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية.

وأضافت الدعوى أن ما يحدث يستعدى إقامة الدعوى حرصا على الصحافة والصحفيين، وحرصا على وسلامتها وأمنها، وإنقاذ النقابة من الانهيار المالى والإدارى والأخلاقى وأخونة النقابة.


>- تأجيل دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين لجلسة 19 يونيو
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مصر 365

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