أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مُغسلة" مشرحة زينهم تسافر لأداء العمرة بعد تكفل رجل أعمال بتحمل التكاليف

Google+ Print
"مُغسلة" مشرحة زينهم تسافر لأداء العمرة بعد تكفل رجل أعمال بتحمل التكاليف "مُغسلة" مشرحة زينهم تسافر لأداء العمرة بعد تكفل رجل أعمال بتحمل التكاليف
تتجه "أم عاطف"، مُغسلة مشرحة زينهم إلى الأراضى ، اليوم الاثنين، وذلك بعد تكفل رجل أعمال بدفع تكلفة سفرها لأداء مناسك العمرة، عقب نشر قصتها بـ"اليوم السابع".

وكان "اليوم السابع" نشر تحقيقا بعنوان: مُغسلة مشرحة زينهم لـ"اليوم السابع": "بقالى 40 سنة فى المهنة وعمرى ما خفت من الميتين".. وتؤكد: "أتعامل مع الموتى كأنهم أقاربى ورفضت أموالاً مقابل إخفاء السحر بالجثث".. و"الناس بيعتبرونى مبروكة"..وأمنيتى أزور رسول الله


>- رجل أعمال كويتى يتكفل بسفر "مغسلة مشرحة زينهم" لأداء العمرة فى رمضان
>

- مُغسلة مشرحة زينهم لـ"اليوم السابع": "بقالى 40 سنة فى المهنة وعمرى ما خفت من الميتين".. وتؤكد: "أتعامل مع الموتى كأنهم أقاربى ورفضت أموالاً مقابل إخفاء السحر بالجثث".. و"الناس بيعتبرونى مبروكة"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة