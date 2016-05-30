"مُغسلة" مشرحة زينهم تسافر لأداء العمرة بعد تكفل رجل أعمال بتحمل التكاليف

تتجه "أم عاطف"، مُغسلة مشرحة زينهم إلى الأراضى السعودية ، اليوم الاثنين، وذلك بعد تكفل رجل أعمال بدفع تكلفة سفرها لأداء مناسك العمرة، عقب نشر قصتها بـ"اليوم السابع".

وكان "اليوم السابع" نشر تحقيقا بعنوان: مُغسلة مشرحة زينهم لـ"اليوم السابع": "بقالى 40 سنة فى المهنة وعمرى ما خفت من الميتين".. وتؤكد: "أتعامل مع الموتى كأنهم أقاربى ورفضت أموالاً مقابل إخفاء السحر بالجثث".. و"الناس بيعتبرونى مبروكة"..وأمنيتى أزور رسول الله

- رجل أعمال كويتى يتكفل بسفر "مغسلة مشرحة زينهم" لأداء العمرة فى رمضان

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- مُغسلة مشرحة زينهم لـ"اليوم السابع": "بقالى 40 سنة فى المهنة وعمرى ما خفت من الميتين".. وتؤكد: "أتعامل مع الموتى كأنهم أقاربى ورفضت أموالاً مقابل إخفاء السحر بالجثث".. و"الناس بيعتبرونى مبروكة"

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