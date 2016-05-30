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لجنة الصحة بالبرلمان توصى بزيادة مخصص القطاع فى الموازنة لـ 82 مليار جنيه

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لجنة الصحة بالبرلمان توصى بزيادة مخصص القطاع فى الموازنة لـ 82 مليار جنيه لجنة الصحة بالبرلمان توصى بزيادة مخصص القطاع فى الموازنة لـ 82 مليار جنيه
أشاد الدكتور مجدى مرشد ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، بتصريحات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أمس الأحد، أمام اللجنة ، مشيرا إلى أن تصريحات الوزير استوفت أسئلة أعضاء اللجنة بشأن قطاعات عدة بمجال الصحة ، وقال: "كانت مرتبة، و منظمة الفكر، و طريقة العرض كانت مقنعة ".

و أضاف مرشد فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن اللجنة ستعقد لقاءات أسبوعية مع الدكتور أحمد عماد لمناقشة باقى تساؤلاتها ، معتبرا أن منظومة تطوير المستشفيات جيدة و تتمنى اللجنة أن تتم وفقا لما موضوع لها فى الخطة .

و أشار إلى أن وزير الصحة أبدى اعتذاره عن رفع الأدوية قبل العودة للبرلمان أولا ، موضحا أن اللجنة طالبته بخفض سعر أدوية التى يتعدى هامش ربحها نسبة الـ500 % ، مؤكدا أن الوزارة أعلنت إعادة تقييم 75 دواء، وسيتم خفض أسعارهم .

وحول النسبة المخصصة لقطاع الصحة فى الموازنة العامة، قال "مرشد" إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أكد لهم أنه طالب بزيادة النسبة المخصصة للصحة فى الموازنة و لكن تم تحديد قيمة 47 مليار و 800 ألف و مائة جنيه ، موضحا أن اللجنة ستعمل على تقديم توصياتها لزيادة النسبة لتكون 82 مليار جنيه .

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