لجنة الصحة بالبرلمان توصى بزيادة مخصص القطاع فى الموازنة لـ 82 مليار جنيه

و أضاف مرشد فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن اللجنة ستعقد لقاءات أسبوعية مع الدكتور أحمد عماد لمناقشة باقى تساؤلاتها ، معتبرا أن منظومة تطوير المستشفيات جيدة و تتمنى اللجنة أن تتم وفقا لما موضوع لها فى الخطة .
و أشار إلى أن وزير الصحة أبدى اعتذاره عن رفع أسعار الأدوية قبل العودة للبرلمان أولا ، موضحا أن اللجنة طالبته بخفض سعر أدوية التى يتعدى هامش ربحها نسبة الـ500 % ، مؤكدا أن الوزارة أعلنت إعادة تقييم 75 دواء، وسيتم خفض أسعارهم .
وحول النسبة المخصصة لقطاع الصحة فى الموازنة العامة، قال "مرشد" إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أكد لهم أنه طالب بزيادة النسبة المخصصة للصحة فى الموازنة و لكن تم تحديد قيمة 47 مليار و 800 ألف و مائة جنيه ، موضحا أن اللجنة ستعمل على تقديم توصياتها لزيادة النسبة لتكون 82 مليار جنيه .
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