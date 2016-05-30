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الرئيس يفتتح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "الأسمرات" بالمقطم اليوم

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الرئيس يفتتح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "الأسمرات" بالمقطم اليوم الرئيس يفتتح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "الأسمرات" بالمقطم اليوم
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكانى بحى المقطم، والذى سيتم نقل سُكان المناطق داهمة الخطورة بمناطق الدويقة بحى منشأة ناصر، وعزبة خيرالله وبطن البقرة بحيى القديمة ودار السلام إليه، وذلك بعد أن تم نقل عدد كبير منهم من منازل إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث تسلمت الدُفعة الأولى من الأسر التى تقرر نقلها إلى الأسمرات عقود الوحدات الجديدة والتى بلغ عددها 1200 أسرة.

وتُقام المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات على مساحة 65 فدان تضم حوالى 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالى 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها، فيما تُقام المرحلة الثانية من المشروع بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على مساحة 61 فدان ملكية مشتركة مع القوات المسلحة، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم حوالى 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المبانى الخدمية والمرافق.

كما تم البدء بتنفيذ إنشاء المرحلة الثالثة والجديدة لامتداد مشروع الأسمرات " الأسمرات 3 " بعد الموافقة على المخطط العام للموقع، والتى تقام على مساحة 62 فدان، بإجمالى عدد وحدات 7440 وحدة (أرضى + 9 ادوار متكررة) بتكلفة متوقعة 950 مليون جنيه قابلة للزيادة إلى جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعى، وعدد من الملاعب المفتوحة، والحدائق، وسوق تجارى، وساحات انتظار للسيارات.

ويضم المشروع بمراحله الثلاثة عدد من المبانى الخدمية المُلحقة والمكملة للمشروع، والمتمثلة فى مجمع المدارس لمراحل التعليم المختلفة ودور حضانة ومراكز طبية ووحدة صحية ومركز رياضى وملاعب مكشوفة، ووحدات شرطة ومطافى وإسعاف وبريد، بجانب إقامة أسواق حضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة، فضلاً عن إنشاء مسرح كبير بين مراحل المشروع الثلاثة.

مصدر بمحافظة القاهرة: الرئيس يفتتح مشروع الأسمرات بداية الأسبوع المقبل
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