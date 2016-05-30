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"الإسكان" تطرح 2568 شقة بـ"مدينتى" و"الرحاب" للمصريين بالخارج خلال أيام

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"الإسكان" تطرح 2568 شقة بـ"مدينتى" و"الرحاب" للمصريين بالخارج خلال أيام "الإسكان" تطرح 2568 شقة بـ"مدينتى" و"الرحاب" للمصريين بالخارج خلال أيام
أعلنت وزارة الإسكان، أنه سيتم طرح 2568 وحدة سكنية بمشروعى "مدينتى" و"امتداد الرحاب"، بمدينة القاهرة الجديدة، للمصريين بالخارج، خلال أيام

وأضافت الوزارة أن الوحدات كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى، موضحًة أنه سيتم طرح 1320 وحدة بمشروع مدينتى، موزعة كالتالى: 480 وحدة بالمجموعة 68، و840 وحدة بالمجموعة 70، بالإضافة إلى 1248 وحدة بمشروع امتداد الرحاب.

وحول شروط حجز الوحدات، أوضح المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن التخصيص يكون بأسبقية سداد جدية الحجز، وألا يقل سن الحاجز عن 21 عامًا، موضحًا أن سعر المتر 800 دولار للمتر المسطح مبانى بامتداد الرحاب، و575 دولارا للمتر المسطح مبانى بمدينتى.

وبشأن أسلوب السداد، أشار إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز، ويبلغ 50% من قيمة الوحدة، شاملا التميز، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية لوحدات امتداد الرحاب ومدينتى، موضحاً أنه يتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل 3,5% سنويا، على أن يبدأ استحقاق القسط الأول بعد سنة من التخصيص بالموقع الإلكترونى.

وأوضح المهندس طارق السباعى أن سداد المقدم والأقساط والأعباء البنكية بالدولار الأمريكى، ويتم إعادة تقييم الأقساط وفقا لسعر صرف الدولار عند سداد المقدم "وقت سداد الأقساط فى تواريخ استحقاقها"، مشيراً إلى أن جميع البيانات والمعلومات، وإجراءات الحجز ستتم من خارج ، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى يتم التنسيق حالياً مع وزارة الاتصالات لإطلاقه.

ملحق اليوم السابع العقارى يكشف: الرئاسة والحكومة يرعيان معرض النخبة العقارى.. ورئيس شركة إسكان جلوبال: نهدف لجذب استثمارات لمصر بقيمة 20 مليار جنيه.. والإسكان: الثلاثاء آخر موعد لحجز 500 ألف شقة
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