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تعرف على مقترحات البرلمان لتوفير بدائل لوقف التعيين فى القطاع الحكومى

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تعرف على مقترحات البرلمان لتوفير بدائل لوقف التعيين فى القطاع الحكومى تعرف على مقترحات البرلمان لتوفير بدائل لوقف التعيين فى القطاع الحكومى
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن اللجنة ستطالب بتوفير بدائل لوقف التعيين فى القطاع الحكومى، ويكون فى مقدمتها الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغيرة لما لها من مزايا كثيرة ستعود على الدولة.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من ضمن مزايا مشروعات متناهية الصغير هو القضاء على البطالة والخروج بإنتاج ضخم يؤدى إلى تصدير الدولة لمنتجات فى السوق العالمية بدلا من الاهتمام بالتوظيف فى القطاع الحكومى.

كان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط قال إن معدل النمو المستهدف فى عام 2016/2017 نحو 5.2 %، مضيفا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى راعينا فى الخطة أن تكون نوعية النمو مختلفة عما كان يحدث سابقا بحيث يشعر به المواطن، مشيرا إلى إن استثمارات الحكومة فى الموازنة 107 مليارات جنيه منهم 33 مليارا تمويل ذاتى، وأوضح العربى أنه تم رصد 1.5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بزيادة نصف مليار.

وزير التخطيط بالبرلمان: "مافيش تعيينات فى الحكومة الفترة القادمة"

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مصر 365

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