تشكيل لجان لفحص تراخيص المبانى بالزقازيق وإزالة المخالفات فى الابراج السكنية

أكد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، أنه فى اطار المتابعة المستمرة من رئاسة المركز بمخالفات البناء على الأراض الزراعية والبناء المخالف للرخص الصادرة تم تكليف المهندس محمد محمد سليمان بمتابعة أعمال المبانى فى مدينة الزقازيق وتلاحظ إقامة مبانى أبراج سكنيه بطريق الزراعة التجنيد بعد كلية الزراعة بأسم (حاتم ع)وعمل بروز فى البلكونة على الشارع الرئيسى.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أنه تم تكليف مدير الإدارة الهندسية بحى أول جهة الاختصاص باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، مشددا على أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص الترخيص ومدى المطابقة والترخيص يحمل رقم 58/2015 برج المؤيد سكنى (حاتم ع )وشركاه .

وأوضح رئيس المركز أنه تقرر فحص جميع الرخص الصادرة والرسومات الهندسية ومدى مطابقتها على أرض الواقع فى التنفيذ مع ضرورة الاستمرار فى العمل الميدانى الجاد والمتابعة المستمرة على أرض الواقع والتلاحم مع الجماهير .

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