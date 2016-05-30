أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تشكيل لجان لفحص تراخيص المبانى بالزقازيق وإزالة المخالفات فى الابراج السكنية

Google+ Print
تشكيل لجان لفحص تراخيص المبانى بالزقازيق وإزالة المخالفات فى الابراج السكنية تشكيل لجان لفحص تراخيص المبانى بالزقازيق وإزالة المخالفات فى الابراج السكنية
أكد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، أنه فى اطار المتابعة المستمرة من رئاسة المركز بمخالفات البناء على الأراض الزراعية والبناء المخالف للرخص الصادرة تم تكليف المهندس محمد محمد سليمان بمتابعة أعمال المبانى فى مدينة الزقازيق وتلاحظ إقامة مبانى أبراج سكنيه بطريق الزراعة التجنيد بعد كلية الزراعة بأسم (حاتم ع)وعمل بروز فى البلكونة على الشارع الرئيسى.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أنه تم تكليف مدير الإدارة الهندسية بحى أول جهة الاختصاص باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، مشددا على أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص الترخيص ومدى المطابقة والترخيص يحمل رقم 58/2015 برج المؤيد سكنى (حاتم ع )وشركاه .

وأوضح رئيس المركز أنه تقرر فحص جميع الرخص الصادرة والرسومات الهندسية ومدى مطابقتها على أرض الواقع فى التنفيذ مع ضرورة الاستمرار فى العمل الميدانى الجاد والمتابعة المستمرة على أرض الواقع والتلاحم مع الجماهير .

المبانى-المخالفة-بالزقازيق--(1)

المبانى-المخالفة-بالزقازيق--(2)

المبانى-المخالفة-بالزقازيق--(4)

المبانى-المخالفة-بالزقازيق--(5)

المبانى-المخالفة-بالزقازيق

رئيس مركز الزقازيق يقرر مراجعة التراخيص الصادرة من الأقسام الهندسية بالوحدات المحلية
>

أعضاء البرلمان يلتقون رئيس مدينة الزقازيق لمناقشة مشاكل الدائرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365