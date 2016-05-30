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غدا.. نظر محاكمة محمد بديع و738 متهما فى أحداث "فض اعتصام رابعة"

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غدا.. نظر محاكمة محمد بديع و738 متهما فى أحداث "فض اعتصام رابعة" غدا.. نظر محاكمة محمد بديع و738 متهما فى أحداث "فض اعتصام رابعة"
تنظر حكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا الثلاثاء، جلسة محاكمة "بديع" و738 متهمًا أخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


>تأجيل محاكمة بديع و738 متهما فى أحداث "فض اعتصام رابعة" لـ 31 مايو
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