سائق توك توك يقتل زميله لخلافات مالية بينهما بالمحلة

أنهى سائق توك توك مقيم بشارع الترعة ثان المحلة، حياة آخر بعد أن سدد له طعنه نافذة بالبطن بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة من مستشفى المحلة العام بوصول "محمد البسيونى محمد عاشور 27 سنة" مقيم ميدان الششتاوى، مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وتوفى فور وصوله للمستشفى.

كشفت تحريات الرائد محمد صقر، رئيس مباحث قسم ثان المحلة، والنقباء محمود النجار وأحمد الشهاوى وأحمد عيسى معاونى المباحث، تحت قيادة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود وإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، عن نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وزميله "إبراهيم.ح" سائق توك توك ومقيم بشارع الترعة دائرة القسم بسبب خلافات سابقة بينهما وسابقة تعدى المجني عليه على المتهم فتقابل معه بشارع سكة طنطا وطعنه بسكين طعنة أودت بحياته فى الحال،

>تم ضبط المتهم وباشر هشام غلوش، رئيس نيابة ثان المحلة التحقيقات.