بالصور.. الجالية السودانية تودع القنصل العام بأسوان عقب ترقيتها لسفير بالنرويج

نظمت الجالية السودانية بمحافظة أسوان، مساء أمس الأحد، حفلاً لوداع السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، عقب ترقيتها إلى منصب سفير السودان بدولة النرويج.

حضر الاحتفالية، التى أقيمت بنادى المعلمين بمدينة أسوان، عدداً من الشخصيات الدبلوماسية والشعبية السودانية، وجانب من التنفيذيين بالمحافظة.

وقالت السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، فى كلمتها إنه منذ افتتاح أول قنصلية سودانية بمصر وكان مقرها أسوان، لعبت القنصلية دوراً محورياً هاما فى زيادة حلقة التواصل بين أبناء الشعبين الشقيقين.

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