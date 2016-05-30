أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أهالى الفلوجة يفرون من القتال ونزوح جماعى هربًا من الموت

Google+ Print
أهالى الفلوجة يفرون من القتال ونزوح جماعى هربًا من الموت أهالى الفلوجة يفرون من القتال ونزوح جماعى هربًا من الموت
نزحت أهالى مدينة الفلوجة العراقية، هربًا من الحرب والقتال بين الجيش العراقى وتنظيم داعش الذى يسيطر على المدينة فى يناير عام 2014.

وبات الجيش العراقي، على مشارف الفلوجة ، استعدادا لاقتحامها بعد أسبوع من هجوم بدأته بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

أعربت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن قلقها حيال مصير المدنيين العالقين فى المعارك، لا يزال نحو خمسين ألفا من السكان داخل الفلوجة، يفتقرون إلى الغذاء والأدوية ومياه الشفة.

وقال المجلس النروجى للاجئين إنه منذ 21 مايو، تمكن نحو ثلاثة ألاف شخص من مغادرة ضواحى المدينة "متعبين وخائفين وجائعين"، لكن ألافا آخرين لا يزالون عالقين "من دون مساعدة أو حماية"، مبديا خشيته من نزوح عدد أكبر مع تصاعد المعارك.

اهالى الفلوجه (1)

اهالى الفلوجه (2)

اهالى الفلوجه (3)

اهالى الفلوجه (4)

اهالى الفلوجه (5)

اهالى الفلوجه (6)

اهالى الفلوجه (7)

اهالى الفلوجه (8)

اهالى الفلوجه (9)

اهالى الفلوجه (10)

اهالى الفلوجه (11)

اهالى الفلوجه (12)

اهالى الفلوجه (13)

اهالى الفلوجه (14)

اهالى الفلوجه (15)

اهالى الفلوجه (16)

اهالى الفلوجه (17)

اهالى الفلوجه (18)

اهالى الفلوجه (19)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365