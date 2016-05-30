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اشتباكات عنيفة بين القوات الليبية ومقاتلى داعش فى سرت

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اشتباكات عنيفة بين القوات الليبية ومقاتلى داعش فى سرت اشتباكات عنيفة بين القوات الليبية ومقاتلى داعش فى سرت
قال عضو المركز الإعلامى لعملية حكومة الوفاق الليبية أبو بكر المصراتي، إن مستشفى مصراتة المركزى استقبل أمس الأحد، ثلاثة جرحى جراء الاشتباكات العنيفة التى شهدها محيط محطة الخليج البخارية (20 كلم غرب سرت) بين القوات التابعة لعملية «البنيان المرصوص» ومقاتلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتوقع المصراتى اكتمال السيطرة على موقع محطة الخليج البخارية قريبا، وتقدم القوات التابعة لعملية البنيان المرصوص شرقًا إلى محيط مدينة سرت.

وكما شن الطيران الحربى التابع لحكومة الوفاق فى طرابلس فى وقت سابق أمس الأحد، غارة جوية على تمركز للتنظيم الإرهابى فى مزرعة الأبحاث خلف مجمع قاعات واغادوغو فى مدينة سرت التى يتمركز فيها عناصر التنظيم.

وأفاد الناطق باسم العملية العميد محمد الغصري، أن الغارة الجوية حققت هدفها المطلوب، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابى من بينهم قيادات بارزة.
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