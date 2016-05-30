بالفيديو والصور.. نقيب الصحفيين والبلشى وعبد الرحيم ينتظرون العرض على النيابة

أكد سيد أبو زيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، إنه بعد قرار يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بالنقابة، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، الامتناع عن سداد الكفالة قرروا الاستمرار داخل قسم قصر النيل لحين العرض على النيابة.

وأضاف أبو زيد، أن نقيب الصحفيين وخالد وجمال سيقيمون بإحدى غرف القسم بعيدا عن الحجز، موضحا أنه يتم التعامل معهم بكرامة واحترام يليق بمكانتهم.

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