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مباحث التموين تضبط 207 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل قدوم رمضان

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مباحث التموين تضبط 207 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل قدوم رمضان مباحث التموين تضبط 207 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل قدوم رمضان
كثفت الإدارة العامة لمباحث من حملاتها على الباعة الجائلين، لضبط مهربى الألعاب النارية، مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر ، حيث يكثر استخدام هذه الألعاب، وتمكنت الإدارة من ضبط 207 آلاف قطعة ألعاب نارية مهربة وممنوعة من التداول.

وقال علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن جميع الألعاب النارية التى تدخل البلاد تأتى مهربة، ولا تدخل عبر المنافذ الرسمية للدولة .

وأشار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن القرارات الأخيرة للحد من الاستيراد لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، ساهمت فى منع دخول مثل هذه السلع المهربة .


>- بعد تحقيق "اليوم السابع" حول تهريبه للسودان.. لجنة الزراعة بالبرلمان تبحث قطع الطريق على مافيا الأرز.. أمين سر اللجنة: سنطالب مباحث التموين بالإجراءات اللازمة.. ونائب: تشديد الرقابة بالمنافذ الحدودية
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مصر 365

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