مباحث التموين تضبط 207 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل قدوم رمضان

كثفت الإدارة العامة لمباحث التموين من حملاتها على الباعة الجائلين، لضبط مهربى الألعاب النارية، مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر ، حيث يكثر استخدام هذه الألعاب، وتمكنت الإدارة من ضبط 207 آلاف قطعة ألعاب نارية مهربة وممنوعة من التداول.

وقال علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن جميع الألعاب النارية التى تدخل البلاد تأتى مهربة، ولا تدخل عبر المنافذ الرسمية للدولة .

وأشار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن القرارات الأخيرة للحد من الاستيراد لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، ساهمت فى منع دخول مثل هذه السلع المهربة .

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