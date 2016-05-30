اليوم.. محاكمه مجدى حسين بتهمه نشر أخبار كاذبه

تنظر الدائرة 17 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المختصة بنظر جرائم النشر، اليوم الاثنين محاكمة الكاتب الصحفى مجدى حسين، رئيس حزب الاستقلال لاتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت محكمة جنح العجوزة قضت، السبت الماضى، برفض المعارضة المقدمة من مجدى حسين، على حكم حبسه 8 سنوات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار متطرفة، وتحريف نصوص القرآن، وأيدت حبسه 8 سنوات.

تأجيل محاكمة مجدى حسين فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة لـ 30 مايو

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