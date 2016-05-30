ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، من ضبط محل غير مرخص يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بكرداسة .

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "زيوت _صبغة شعر " خالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 669 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى باب الشعرية

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