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نشوب حريق هائل بمحول كهرباء ببنى عبيد بالدقهلية

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نشوب حريق هائل بمحول كهرباء ببنى عبيد بالدقهلية نشوب حريق هائل بمحول كهرباء ببنى عبيد بالدقهلية
نشب حريق هائل فى أكبر محول كهرباء موجود بقرية ميت سويد، التابعة لمركز بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، تسبب فى انقطاع الكهرباء دون خسائر بشرية.

وشب الحريق الهائل بأكبر محول بقرية ميت سويد التابعة لمركز بنى عبيد مما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربائى ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن، حيث تحاول قوات الدفاع المدني إخماد الحريق.

وحاول أهالى القرية إطفاء النار بطفايات الحريق، ووصلت سيارات الإطفاء والإسعاف وتمكنت من السيطرة على الحريق.

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