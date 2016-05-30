القائم بأعمال محافظ القاهرة:مشروعات بـ16مليار جنيه لاحتواء سكان العشوائيات

أكد اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظة القاهرة، أنه تم تخصيص من 14 مليار إلى 16 مليار جنيه لبناء مشروعات سكنية لاحتواء سكان العشوائيات، موضحاً أن مشروع الأسمرات الإسكانى يُعد طفرة إسكانية أعدت لتليق بأبناء مصر لم يحدث مثلها فى التاريخ، خاصةً وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات مصر خلال العامين القادمين، وهو ما تعمل كل أجهزة الدولة على تنفيذه فى الوقت الحالى، وتطوير البعض الأخر من هذه المناطق، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على الجيل الصاعد من أبناء المناطق العشوائية بأحياء العاصمة، وخاصةً المناطق داهمة الخطورة بأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة والسيدة زينب وغيرهم، وتوفير مناخ ملائم للحصول على فرصة العيش فى مستوى اجتماعى لائق.

وأوضح القائم بأعمال محافظ القاهرة، أن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكانى يضم حوالى 11 ألف وحدة سكنية، سيسكنها سكان مناطق داهمة الخطورة بالدويقة وعزبة خير الله وبطن البقر وغيرهم، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 740 أسرة من أهالى الدويقة تم نقلهم إلى مساكن السادس من أكتوبر بشكل مؤقت، وفور افتتاح مشروع الأسمرات بكافة مراحله سيتم نقلهم مباشرة إلى وحداتهم السكنية داخل أحد المشروعات الثلاثة، مؤكداً أن ما حدث على مستوى المشروعات الإسكانية بمختلف أنواعها الاجتماعى والشبابى والإخلاء الإدارى والخطورة الداهمة، هو أمر يستحق الفخر، بعد أن تم تطويرهم وتنفيذهم فى وقت قياسى بأيدى المصريين، موضحاً أن الشعب المصرى هو من شارك فى كل "طوبة" تم وضعها لبناء الوحدات السكنية بذلك المشروع العملاق، وذلك بعد أن تبرعوا فى صندوق تحيا مصر من أجل بناء وطنهم.

وأشار تيمور إلى أنه تم توفير جميع المبانى والمراكز الخدمية للسكان الجدد، حيث تم توفير 4 مدارس بمشروع الأسمرات 1، منهم مدرستين تجريبيتين ومدرستين للتعليم الأساسى، كما أن مشروع الأسمرات 2 به 3 مدارس، فضلاً عن توفير مركز ثقافى وفنى ومكتبة عامة، وجارى الآن إنشاء مسرح كبير، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب للترفيه عن الشباب، وتم مراعاة كبارى السن والمعاقين فى اختيار السكن، وتم اختيار الأدوار الأرضية لهم حتى لا يُعانوا أثناء الدخول والخروج.

وبالنسبة إلى وضع عملية البيع والشراء والمهن التى يمتهنها عدد من سكان الدويقة الذين سيتم نقلهم إلى الأسمرات، أكد اللواء أحمد تيمور أن صندوق "تحيا مصر" سيتكفل بإقراض المرأة المُعيلة حتى تتمكن من العمل وإعالة أبنائها، كما تم إنشاء مراكز للصناعات الحرفية، حتى يتمكن أصحاب الحرف من العمل فى مجالاتهم بجوار أماكن سكنهم، كما تم انشاء حوالى 388 محل تجارى، وتم الاتفاق مع ورش الإنتاج الحربى لدعم أصحاب الصناعات داخل الأسمرات.

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