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غدا..آخر موعد للتقدم لحجز الـ 500 ألف شقة المعلن عنها من قبل وزارة الإسكان

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غدا..آخر موعد للتقدم لحجز الـ 500 ألف شقة المعلن عنها من قبل وزارة الإسكان غدا..آخر موعد للتقدم لحجز الـ 500 ألف شقة المعلن عنها من قبل وزارة الإسكان
أكدت مصادر بوزارة الإسكان أن، غدا الثلاثاء، آخر موعد للتقدم لحجز الـ 500 ألف شقة التى تم الإعلان عنها، الشهر الماضى، فى أكثر من 21 مدينة جديدة وكافة المحافظات.

وأشارت المصادر ، إلى أن عدد كراسات الشروط التى تم بيعها قاربت على 600 الف كراسةً ، بينما بلغ عدد من دفعوا مقدمات الحجز 200 ألف مواطن.

وأكدت المصادر أن فروع البنوك مستمرة فى استقبال المواطنين المستوفيين للشروط فى مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة، لدفع مبلغ الـ٤ آلاف جنيه استكمال جدية الحجز.


>تعرف على آخر موعد لحجز الـ٥٠٠ ألف وحدة المعلن عنها من قبل وزارة الإسكان
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