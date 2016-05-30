وزارة الرى: تحرير 14 ألف محضر تعدى على نهر النيل منذ يناير 2015

أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى، أنه تم تحرير 14 ألف محضر تعدى على النيل منذ يناير 2015، مشيراً إلى أن حملة إنقاذ النيل التى أطلقتها الحكومة مستمرة وتواصل عملها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على رأسها وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية.

وأضاف "عز" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى الإزالات التى نفذتها الحملة القومية لإنقاذ النيل بلغت 9 آلاف و544 حالة منذ انطلاق الحملة، من إجمالى50 ألفًا و399 حالة، وأن وزارة الرى لن تتهاون فى إزالة أى حالة تعدى على النهر.

وتشير تقارير قطاع حماية النيل إلى أنه يوجد ما يقرب من 28 ألف حالة تعدى على النيل لن تتمكن الوزارة من إزالتها بعدما استقر ساكنيها فيها وتم توصيل المرافق اليها من "كهرباء ومياه شرب" فى قرى تقع على فرع رشيد، بسبب عدم توفير بديل فالظروف المجتمعية تجعل الوزارة عاجزة عن تنفيذها، بينما التعديات التى سيتم إزالتها خلال عامين فتبلغ 24 ألف حالة.

وتشمل حملة إزالة التعديات على النيل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل، والقنوات والمجارى المائية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل.

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