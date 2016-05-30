لجان البرلمان تكثف اجتماعاتها للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة قبل رمضان

تكثف لجان مجلس النواب اجتماعاتها ، اليوم الاثنين ، لمواصلة مناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2016-2017 ، حيث تجتمع لجان:" القوى العاملة، الثقافة والإعلام، والشئون الدينية والاوقاف، حقوق الإنسان، الاقتصادية، الخطة والموازنة، والشئون الأفريقية".

وإلى أهم الموضوعات التى ستناقشها اللجان بجانب مناقشة الموازنة العامة للدولة:

لجنة الشئون الأفريقية

لجنة القوى العاملة

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

لجنة حقوق الإنسان

لجنة الشئون الاقتصادية

>تعقد لجنة الشئون الأفريقية اجتماعا من أجل التعرف على أهم نتائج زيارة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أديس أبابا.>بينما تواصل لجنة القوى العاملة مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017 لقطاع وزارة القوى العاملة والهجرة، الديوان العام للوزارة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات،والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.>تستكمل لجنة الإعلام مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، وذلك فيما يخص: قطاعات وزارة الثقافة (الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة الديوان العام - البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية - المركز القومى للسينما - البيت الفنى للمسرح)، ومناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، وذلك فيما يخص: (المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - دار الكتب والوثائق القومية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - الإدارة المركزية للشُعب واللجان - أكاديمية الفنون - مكتب وزير الثقافة)، وميزانية المجلس الأعلى للصحافة.>تنظر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان دعوة المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لمناقشة حالة حقوق الإنسان وفقًا لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة، ودور اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بالمراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة.>تنظر اللجنة الاقتصادية مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 والهيئات الاقتصادية التى تدخل فى اختصاص اللجنة الاقتصادية، (1) وزارة قطاع الأعمال العام والهيئات التابعة لها:>ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.>(2) وزارة الاستثمار والهيئات التابعة لها:

ديوان عام الوزارة، معهد الخدمات المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، الهيئة العامة للرقابة المالية، الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

لجنة الخطة والموازنة

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

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