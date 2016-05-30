تعرف على 7 خرافات عن "الدايت".. أشهرها التمارين الرياضية تخفض الوزن

وتمركزت تلك الخرافات وفقا للصحيفة البريطانية حول مفاهيم السعرات الحرارية، ومدى أثر الكربوهيدرات على إسقاط الإنسان فى فخ السمنة.. وإلى أبرز تلك الخرافات:
1- السعرات الحرارية متساوية لدى أشخاص مختلفين: لا يحرق الأشخاص مثل بعضهم البعض فيما يتعلق بالطعام، وبالتالى فإن تأثير السعرات الحرارية على البشر يكون مختلفا بحسب الشخص.
>2- البرامج الغذائية تصلح لكل الناس: من الخرافات الشائعة، والحقيقة أن البرنامج الغذائى ذاته إذا تم تطبيقه على شخصين فإنه سوف يعطى نتيجتين مختلفتين.
>3- التمارين الرياضية تخفض الوزن: ذلك المعتقد ليس صحيحا فالتمارين الرياضية تؤدى دورها فقط فى تحسين صحة الإنسان بوجه عام، كما أنه لها دور كبير فى تحسين صحة القلب والدورة الدموية.
>4- تخفيض نسبة الكربوهيدارت فى الطعام مفيد: لا يعمل هذا الأمر لدى الجميع، فالموضوع متوقف على حرق الطعام والتمثل الغذائى لدى الشخص، كما أن هناك نسبا معينة من الكربوهيدرات لا تسبب أى تخمة.
>5- تفادى الدهون: هذا الأمر سائد، وهو معتقد معروف مع أن هناك أنواعا من الحميات الغذائية تحتوى بداخلها بعض الأغذية التى تحتوى على دهون.
>6- الإفطار أهم وجبة: يعتقد الكثيرون حول العالم أن الإفطار الجيد يمكن أن يجعل المرء بلا طعام طوال اليوم، طالما أنه أفطر جيدا مع أن البرامج الغذائية لا تعترف بهذا الأمر.
>7-الأطعمة الداعمة للحيوية لا تعمل: وهى الأطعمة مثل الزبادى والبصل والثوم، مع أن لها دورا كبيرا فى خلق بيئة صحية فى الأمعاء.
>حلويات مش هتأثر على الدايت ..عشان فى رمضان متحرميش نفسك
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