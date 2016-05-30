أجهزة الرادار تلتقط 3 آلاف مخالفة مرورية بالطرق السريعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية والانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار بضبط 3379 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها أعلى الطرق السريعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

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