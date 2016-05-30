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الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية تنظم اجتماع صلاة اليوم بسبب أزمة قرية الكرم بالمنيا

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الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية تنظم اجتماع صلاة اليوم بسبب أزمة قرية الكرم بالمنيا الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية تنظم اجتماع صلاة اليوم بسبب أزمة قرية الكرم بالمنيا
أعلنت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن تنظيم اجتماع صلاة لكل شعب الإسكندرية اليوم الإثنين بجميع كنائس الإسكندرية من أجل المتضررين والمظلومين بأحداث المنيا الأخيرة.

و كانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية قد أصدرت بيان بشأن أحداث قرية الكرم بالمنيا قالت فية:"رأينا الموقف المشين والمخزى الذى سمعناه وشاهدناه على وسائل التواصل الاجتماعى وهو ما حدث فى قرية الكرم بمحافظة المنيا بقيام البعض بتعرية سيدة مسنة مصرية مسيحية وتجريدها من ملابسها بلا نخوة بلا رجولة "

و أضاف بيان الكنيسة أن هذا الموقف اثار الاستياء لأنه حدث من غوغاء وأن الاكثر ازعاجا هو عدم الكشف عن هوية مرتكبى هذا الحادث الذى يندى له جبين أى إنسان -حتى لحظة كتابة هذا البيان- وأعلنت الكنيسة بالإسكندرية رفضها الكامل لأى محاولة عرفية أو ودية للتغطية على ما حدث.
>واكدت أن لن تنهض إلا بتطبيق القانون على كل مخطىء دون تفرقة ودون حسابات .


>كنيسة الإسكندرية تدين حادث المنيا وتطالب بسرعة ضبط الجناة
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مصر 365

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