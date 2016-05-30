البرلمان يسعى لزيادة مخصص التعليم العالى والبحث العلمى بالموازنة لـ90مليار جنيه

قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة تسعى لزيادة مخصص التعليم العالى والبحث العلمى فى الموازنة العامة، من 27 مليار جنيه إلى 90 مليار جنيه، موضحا أن اللجنة تناقش وزارة المالية والتخطيط لاعتماد هذه النسبة.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن قرار التعليم العالى بإلغاء التعليم المفتوح، موضحا أنه يؤيد القرار وليس مع بقاءه لأنه لا يمكن مساواة خريج التعليم بالمفتوح بخريج الجماعات المصرية.

- نائب عن النور يُطالب بوضع ضوابط للتعليم المفتوح وليس إلغاءه

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