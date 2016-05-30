الأهلي لـ في الجول: رمضان صبحي؟ هل ادركتم الآن خطورة الموقف

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن اسفه للازمة التي اصبحت تحيط برمضان صبحي لاعب الأهلي ومنتخبات مصر باعمارها المختلفة.

رمضان صبحي يلعب للمنتخب الأول ومنتخب الشباب فضلا عن ارتباطه بناديه الذي يلعب محليا وقاريا، وتتعارض مواعيد بعض المباريات ليقع اللاعب ومسؤولي الفرق في حيرة من أمره.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "لقد تأكد وقوع جميع الاطراف في ورطة بعد أن رفضت لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأهلي والداخلية لمدة 24 ساعة لتقام في موعدها المحدد سلفا يوم 9 يونيو بينما يلعب منتخب الشباب مباراته ضد رواندا في اليوم التالي".

وأضاف "أصبح رمضان صبحي مطالب بأن يلعب مباراتين في غضون 24 ساعة كفارق زمني".

وكان منتخب الشباب المصري قد انتصر على نظيره الرواندي في ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الإفريقية للشباب ووضع قدما في مرحلة التصفيات الأخيرة المؤهلة للبطولة.

وأوضح عبد الحفيظ "لعل ما يحدث الآن عبرة وعظة لمن انتقدونا عندما حذرنا من وقوع هذه المشكلة والتي دفع الأهلي ثمنها بغياب رمضان عن بعض المباريات".

واستمر "الأهلي مطالب مجددا بالمحافظة علي رمضان كونه لاعبا أساسيا بالفريق، وأيضا علينا الالتزام بتقديم اللاعبين للمنتخبات، فما هو الحل؟".