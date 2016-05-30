أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي لـ في الجول: رمضان صبحي؟ هل ادركتم الآن خطورة الموقف

Google+ Print
الأهلي لـ في الجول: رمضان صبحي؟ هل ادركتم الآن خطورة الموقف الأهلي لـ في الجول: رمضان صبحي؟ هل ادركتم الآن خطورة الموقف

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن اسفه للازمة التي اصبحت تحيط برمضان صبحي لاعب الأهلي ومنتخبات باعمارها المختلفة.

رمضان صبحي يلعب للمنتخب الأول ومنتخب الشباب فضلا عن ارتباطه بناديه الذي يلعب محليا وقاريا، وتتعارض مواعيد بعض المباريات ليقع اللاعب ومسؤولي الفرق في حيرة من أمره.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "لقد تأكد وقوع جميع الاطراف في ورطة بعد أن رفضت لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأهلي والداخلية لمدة 24 ساعة لتقام في موعدها المحدد سلفا يوم 9 يونيو بينما يلعب منتخب الشباب مباراته ضد رواندا في اليوم التالي".

وأضاف "أصبح رمضان صبحي مطالب بأن يلعب مباراتين في غضون 24 ساعة كفارق زمني".

وكان منتخب الشباب المصري قد انتصر على نظيره الرواندي في ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الإفريقية للشباب ووضع قدما في مرحلة التصفيات الأخيرة المؤهلة للبطولة.

وأوضح عبد الحفيظ "لعل ما يحدث الآن عبرة وعظة لمن انتقدونا عندما حذرنا من وقوع هذه المشكلة والتي دفع الأهلي ثمنها بغياب رمضان عن بعض المباريات".

واستمر "الأهلي مطالب مجددا بالمحافظة علي رمضان كونه لاعبا أساسيا بالفريق، وأيضا علينا الالتزام بتقديم اللاعبين للمنتخبات، فما هو الحل؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية