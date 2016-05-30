أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"حماة وطن":90%من مشكلات ارتفاع الأسعار سببها جشع التجار وليس أزمة الدولار

Google+ Print
"حماة وطن":90%من مشكلات ارتفاع الأسعار سببها جشع التجار وليس أزمة الدولار "حماة وطن":90%من مشكلات ارتفاع الأسعار سببها جشع التجار وليس أزمة الدولار
أشاد اللواء محمد الغباشى، المتحدث باسم حزب حماة الوطن ، بالقوات المسلحة ودورها فى توفير السلع التموينية للمواطنين بسعر مخفض ، مشيرًا إلى أن 90% من مشكلات ارتفاع الأسعار سببها جشع التجار وبعض رجال الأعمال، وليس ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأضاف "الغباشى" فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الحزب لديه عدد من الأنشطة التى سيقوم بها خلال شهر رمضان، أولهما عقد عدد من الندوات الدينية فى القاهرة وأمانات الحزب المختلفة بالمحافظات، يليها نشاط ثقافى واجتماعى يتضمن مسابقات للأعضاء .

وأوضح أن الحزب سينظم حفل إفطار جماعى لهيئات الحزب وأماناته وكتلته البرلمانية ، كما سيدعو عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين لحضور حفل الإفطار .


>- بالصور.. "حماة الوطن" يشارك فى احتفالية "لا للإرهاب فى الوطن العربى"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365