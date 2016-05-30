"حماة وطن":90%من مشكلات ارتفاع الأسعار سببها جشع التجار وليس أزمة الدولار

أشاد اللواء محمد الغباشى، المتحدث باسم حزب حماة الوطن ، بالقوات المسلحة ودورها فى توفير السلع التموينية للمواطنين بسعر مخفض ، مشيرًا إلى أن 90% من مشكلات ارتفاع الأسعار سببها جشع التجار وبعض رجال الأعمال، وليس ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأضاف "الغباشى" فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الحزب لديه عدد من الأنشطة التى سيقوم بها خلال شهر رمضان، أولهما عقد عدد من الندوات الدينية فى القاهرة وأمانات الحزب المختلفة بالمحافظات، يليها نشاط ثقافى واجتماعى يتضمن مسابقات للأعضاء .

وأوضح أن الحزب سينظم حفل إفطار جماعى لهيئات الحزب وأماناته وكتلته البرلمانية ، كما سيدعو عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين لحضور حفل الإفطار .

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