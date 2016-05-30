الموافقة على تأسيس مجلس أمناء «فطن» برئاسة ولي العهد

د. أحمد العيسى

وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تأسيس مجلس أمناء لبرنامج "فطن" الوطني برئاسة سموه الفخرية وعضوية وزراء الداخلية والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والعمل والتنمية الاجتماعية والثقافة والإعلام والهيئة العامة للرياضة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وبهذه المناسبة، رفع وزير التعليم د. أحمد العيسى الشكر والتقدير والعرفان لسمو ولي العهد لموافقته على قيام هذا المجلس ورئاسة سموه الفخرية له، مؤكداً أن ذلك يعكس اهتمام ورعاية قيادة هذه البلاد المباركة لشباب الوطن وتحصينهم ضد المؤثرات السلبية والأفكار الهدامة ليحملوا رسالتهم في بناء وطنهم وتحقيق تطلعات قادتهم فيهم.

وأعرب د. العيسى عن تشرفه بالعمل نائباً لسمو رئيس مجلس أمناء "فطن" ومشاركة أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الأمناء شرف هذه المسؤولية تجاه شباب الوطن ورأس ماله الحقيقي وعماد مستقبله وبناة حضارته، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن الكريم أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.